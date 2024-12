Впервые в истории: Украина начала получать СПГ из США

На Украину прибыл первый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США. Общий объём партии составил 100 миллионов кубометров, сообщает крупнейшая частная энергетическая компания страны — ДТЭК.

Первая поставка из США

"ДТЭК сегодня получила свой первый груз СПГ из США после того, как судно с этим газом пришвартовалось в Греции", — говорится в официальном заявлении компании.

Это событие стало знаковым, поскольку такие поставки из США ранее не осуществлялись.

Новый этап в энергетике

Прямые поставки сжиженного природного газа из-за океана открывают новые возможности для обеспечения страны энергоресурсами, снижают зависимость от традиционных поставщиков и укрепляют энергетическую безопасность.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



