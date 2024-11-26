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В США нашли несколько причин для покупки Северного потока-2

1:31
Экономика

Американский инвестор Стивен Линч предложил приобрести трубопровод "Северный поток-2", аргументируя это интересами США и Европы.

Церемония открытия газопровода "Северный поток"
Фото: Официальный сайт Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Церемония открытия газопровода "Северный поток"

Он направил запрос в OFAC, объяснив, что сохранение контроля над активом будет способствовать национальной безопасности США, политике санкций и стабилизации региона после завершения конфликта на Украине. Линч предлагает создать консорциум из американских и европейских операторов, чтобы управлять трубопроводом, а миноритарную долю передать Украине, что поможет в ее восстановлении.

Инвестор настаивает, что контроль США над поставками газа через Nord Stream 2 предотвратит его использование без разрешения американских властей. Он также подчеркивает необходимость прозрачного сотрудничества с правительством США, что позволит направлять доходы от поставок на контролируемый счет OFAC, сообщает РБК.

Линч считает, что его предложение убережет Европу от сложной и дорогой процедуры банкротства оператора трубопровода и уменьшит экологические риски.

Он предупреждает, что банкротство может привести к покупке актива нежелательными для США сторонами, такими как Россия или Китай, что повлияет на энергетическую политику в Европе.

На данный момент Линч лишь ищет возможность начать переговоры, а окончательная сделка будет возможна только при согласии всех заинтересованных сторон.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

«Се́верный пото́к — 2» (англ  «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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