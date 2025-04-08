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Вирус из леса: укус, который может лишить рассудка

2:31
Наука

Ктулху, морское чудовище из рассказов Лавкрафта, гипнотизирует жертв из глубин океана, разрушая их разум. Но есть и реальный монстр, не выдуманный — вирус клещевого энцефалита. И он куда ближе, чем кажется.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Клещ

Когда всё началось

Мир впервые узнал об энцефалите сравнительно недавно. В 1917 году австрийский невролог Константин Экономо описал загадочную "сонную болезнь" — летаргический энцефалит. Эта вспышка унесла множество жизней в Европе и Северной Америке, а затем… просто исчезла. Возбудитель так и не был найден.

Но не успели медики выдохнуть, как на другом конце света, в таежных дебрях Дальнего Востока, начала распространяться новая напасть. В 1930-е годы, с началом освоения Приморья, геологи, военные и заключённые массово заболевали неизвестной инфекцией. Весна и лето приносили смерть.

Весенне-летний энцефалит

В 1935 году врач Александр Панов ввёл термин "весенне-летний энцефалит", описав формы болезни. Через пару лет экспедиция под руководством Льва Зильбера выявила главного виновника — вирус, обитающий в организмах таёжных животных. Основной переносчик — клещ Ixodes persulcatus. Он заражает и своих жертв, и потомство, передавая вирус через яйца.

Незаметный удар

После укуса заражённого клеща вирус медленно распространяется в организме. Особую опасность он представляет для нервной системы: поражает клетки мозга, вызывая воспаление и гибель нейронов.

Инкубационный период может длиться от суток до месяца. Иногда появляются слабость, онемение лица, но чаще болезнь подкрадывается незаметно. Внезапно поднимается температура до 38-40°C, начинается озноб, головные боли, тошнота, бессонница. В тяжёлых случаях — потеря сознания, судороги и даже кома.

Болезнь из леса

Этот вирус — типичный представитель природного очага: он чувствует себя как дома в телах грызунов, хищников, птиц. Их иммунитет справляется с незваным гостем. А вот человек — случайная жертва. И для него встреча с вирусом часто становится фатальной.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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