Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остров Хвар против шума: как туристы могут лишиться 27 тысяч рублей за слишком бурное веселье
Евро против доллара: курс подскочил — психологическая отметка пробита
Удобрение вроде обычное, а редис вырос в два раза крупнее
Чайный пакетик в унитазе — способ, который вы не ожидали, но он работает
Золотой стандарт вкуса: кекс с изюмом, как в детстве
Сотрудничает со следствием: победитель Танцев со звёздами раскрыл детали хищения при поставках для Калашникова
Бензин на вымирании: что происходит с автопродажами в одной северной стране
Что нового в бьюти-мире? Шесть старых трендов, которые удивят вас в 2025 году
Не сажайте вишню вслепую — это дерево не терпит халатности

Как понять, можно ли завести французского бульдога при аллергии

Зоосфера

Каждый пятый аллергик мечтает о собаке, но вынужден отказывать себе в этом удовольствии. Особенно популярны среди желающих завести питомца французские бульдоги — компактные, обаятельные и весёлые. Но можно ли назвать их гипоаллергенными?

Французский бульдог
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов
Французский бульдог

Почему организм реагирует на собак

Аллергия возникает, когда иммунитет принимает безвредные белки за угрозу. Главный собачий аллерген — Can F1, содержащийся в слюне. Он сохраняет активность даже спустя месяцы после контакта, оседая на мебели, пыли и полу.

Даже если собака давно покинула дом, её белки могут остаться. Вот почему аллергия не всегда зависит от того, есть ли питомец поблизости.

Что с французским бульдогом

"Французы" не входят в список гипоаллергенных пород. И вот почему:

  • Они активно слюнявят, а слюна — основной источник аллергенов.

  • Склонны к кожным воспалениям и сухой перхоти.

  • Их шерсть хоть и короткая, но всё же линяет.

Даже протирание мордочки и уборка не гарантируют полного избавления от аллергенов. А при дерматите количество частиц перхоти резко возрастает.

Миф о щенках

Многие ошибочно думают, что отсутствие реакции на щенка означает безопасность породы. Но щенки выделяют меньше аллергенов. После полового созревания их уровень резко повышается. Особенно — если собаку не кастрировать.

Как снизить риски

Если вы всё же хотите французского бульдога:

  • Встретьтесь с взрослой собакой и не принимайте антигистамины в этот день.

  • Погладьте, дайте себя облизать и понаблюдайте за реакцией.

  • При малейших симптомах — лучше отказаться от покупки.

Контроль аллергии: что поможет

  • Уборка и влажная очистка — ежедневно.

  • Мытьё лап и шерсти — как минимум раз в неделю.

  • Увлажнители и очистители воздуха.

  • Ограничение доступа в спальни.

  • Кастрация и регулярный груминг.

  • Лечение — только по назначению врача.

Организм может привыкнуть к одному животному, но не ко всем собакам. Поэтому решение о покупке французского бульдога должно быть осознанным и обязательно проверочным.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Двигатели, которые никогда не умирали: легенды советской инженерии
Авто
Двигатели, которые никогда не умирали: легенды советской инженерии Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер Сухой Суперджет с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты — 11 300 метров и скорости 0,78 Маха Дмитрий Плотников
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Последние материалы
Как корабль назовешь: Чехова нашла корень демографического кризиса в одном слове
Двое детей на руках: солист группы Челси сообщил о трагической утрате
Голди Хоун в юности: Кейт Хадсон заворожила публику на престижной церемонии в Санта-Монике
Volkswagen свернул производство Polo GTS — вместо него грядёт нечто взрывоопасное
Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна
Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Картофель любит соседей: кого посадить рядом для лучшего урожая
Отельеры не прощают: как персонал мстит за неуважение — раскрываем тайны
Не все кошки спят одинаково: как расшифровать их ночные позы и понять чувства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.