Сотрудничает со следствием: победитель Танцев со звёздами раскрыл детали хищения при поставках для Калашникова

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алексей Леденёв, известный как победитель телепроекта "Танцы со звёздами", сотрудничает со следствием по делу о мошенничестве в рамках гособоронзаказа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, артист подтвердил свою причастность к хищению более 32 млн рублей при поставке некачественных деталей для концерна "Калашников".

Ранее признательные показания дал технический директор компании-подрядчика "Интертехника" Алексей Морохов, назвавший Леденёва соучастником преступления. По данным следствия, между фигурантами провели очную ставку, в ходе которой Морохов прямо указал на вину танцора.

В настоящее время технический руководитель содержится в СИЗО, а Леденёв находится под домашним арестом с запретом покидать жильё, общаться с посторонними и пользоваться средствами связи.

Уголовное дело о масштабном хищении у "Калашникова" было возбуждено в Ивановской области в ноябре 2024 года. Расследование выявило схему поставок бракованных комплектующих через подконтрольные фирмы, включая "Интертехнику" и "Ивановские ковши", гендиректором которой также является Морохов.

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