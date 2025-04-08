Что нового в бьюти-мире? Шесть старых трендов, которые удивят вас в 2025 году

2:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Старые бьюти-тренды возвращаются, и это не просто случайность. Мода на косметику и уход всегда циклична, и в 2025 году мы снова увидим много привычных, но доработанных решений, которые были популярны десятилетия назад. От классических стрижек до знаковых косметических средств — сегодня мы расскажем о 6 трендах, которые были любимы в прошлом, а теперь вернулись с новым дыханием.

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1. Красные ногти

Если в прошлом году мы восхищались французским маникюром, то в 2025-м настал момент для ярких красных ногтей. В этом сезоне в тренде темно-вишневые оттенки на праздничных мероприятиях, а в феврале будет особенно популярен классический красный. Красный маникюр — это уверенность и сила, которая нужна в этом году.

2. Мыльные ногти

Мыльные ногти — это не просто дань моде. Это возвращение к ретро-стилю, который одобряют даже бабушки. Они идеально подходят для весны 2025 года, сочетая в себе простоту и элегантность.

3. Стрижки "Навыпуск"

Скоро забудьте про суперкороткие стрижки и беспорядочные укладки. Возвращаются более естественные стрижки с длиной ниже подбородка, которые обрамляют лицо и придают уверенности. Этот стиль напоминает культовые прически 90-х годов, вдохновленные Синди Кроуфорд и Клаудией Шиффер.

4. Пудровые румяна

После того как жидкие румяна завоевали рынок, настал момент вернуться к классике. Пудровые румяна, которые создают здоровый цвет лица, снова в моде. Особенно актуальны они для тех, кто хочет подчеркнуть контуры лица и добавить свежести.

5. Валики на липучках

Не смотря на все современные устройства для завивки волос, классические бигуди на липучках снова популярны. Откроем секрет: если правильно использовать их, результат будет по-настоящему великолепным. Убедитесь сами!

6. Полуматовая губная помада

Губная помада с полуматовым эффектом снова на пике популярности. Это не та сухая матовая помада, которую мы использовали в 2010-х, а увлажненная текстура, которая не теряет своей стойкости. Особенно модны оттенки розового, пыльно-лилового и насыщенного ягодного.

В 2025 году все эти тренды привнесут в ваш образ не только ностальгию, но и новые возможности для самовыражения. Забудьте о старых стереотипах, и попробуйте вернуть в свою косметичку несколько аксессуаров из прошлого!

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



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