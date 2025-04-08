Не сажайте вишню вслепую — это дерево не терпит халатности

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плодовые деревья часто высаживают по остаточному принципу — туда, где "освободилось место". Особенно это касается вишни. На грядках для рассады дачники стараются подбирать лучшие участки, а в саду действуют проще. Но у косточковых культур свои капризы, и одна неверная локация может лишить вас урожая.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

Низина — не для вишни

Ошибка номер один — посадка в низинах. Там холоднее, выше влажность и ближе грунтовые воды. А вишня — культура, которая этого не любит. Особенно опасны возвратные заморозки: даже -1 °C может погубить завязь, а при -2 °C погибают цветы. В результате — ни одного плода.

Идеальный участок — на пригорке

Лучше всего вишня растёт на лёгком возвышении. Там теплее, меньше риска подмёрзнуть весной и не скапливается талая вода. Важно избегать застоя влаги и тщательно следить за дренажом.

Не забывайте о почве

Перед посадкой обязательно проверьте кислотность грунта. При повышенной кислотности потребуется известкование или добавление доломитовой муки. И это не разовая мера — за уровнем pH нужно следить постоянно. Только тогда дерево приживётся и будет щедро плодоносить.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

