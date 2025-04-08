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Бензин на вымирании: что происходит с автопродажами в одной северной стране

1:40
Авто

В 2017 году Норвегия взяла курс на амбициозную цель: уже к 2025 году все новые автомобили, продаваемые в стране, должны быть либо полностью электрическими, либо подключаемыми гибридами. Сейчас, в 2025 году, страна стоит в одном шаге от полной реализации этой инициативы.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке

По данным Норвежской ассоциации автомобильного транспорта (OFV), в 2024 году 88,9% всех новых автомобилей в стране были полностью электрическими. Это впечатляющее достижение, учитывая, что ещё в 2023 году показатель составлял 82,4%. В ноябре 2024 года продажи электромобилей и вовсе достигли рекордных 93,6% доли рынка.

"Норвегия станет первой страной в мире, которая практически вытеснит бензиновые и дизельные автомобили с рынка новых”, — говорит Кристина Бу, представитель Норвежской ассоциации электромобилей.

Этот результат стал возможен благодаря устойчивой политике поддержки "зелёного" транспорта, налоговым стимулам, доступной зарядной инфраструктуре и общей экологической культуре страны.

Хотя год ещё не завершён, и финальные цифры могут немного колебаться, очевидно: Норвегия ближе всех подошла к полному отказу от машин с двигателем внутреннего сгорания. Эта маленькая северная страна задаёт темп всей планете в переходе на устойчивую мобильность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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