Бензин на вымирании: что происходит с автопродажами в одной северной стране

В 2017 году Норвегия взяла курс на амбициозную цель: уже к 2025 году все новые автомобили, продаваемые в стране, должны быть либо полностью электрическими, либо подключаемыми гибридами. Сейчас, в 2025 году, страна стоит в одном шаге от полной реализации этой инициативы.
По данным Норвежской ассоциации автомобильного транспорта (OFV), в 2024 году 88,9% всех новых автомобилей в стране были полностью электрическими. Это впечатляющее достижение, учитывая, что ещё в 2023 году показатель составлял 82,4%. В ноябре 2024 года продажи электромобилей и вовсе достигли рекордных 93,6% доли рынка.
"Норвегия станет первой страной в мире, которая практически вытеснит бензиновые и дизельные автомобили с рынка новых”, — говорит Кристина Бу, представитель Норвежской ассоциации электромобилей.
Этот результат стал возможен благодаря устойчивой политике поддержки "зелёного" транспорта, налоговым стимулам, доступной зарядной инфраструктуре и общей экологической культуре страны.
Хотя год ещё не завершён, и финальные цифры могут немного колебаться, очевидно: Норвегия ближе всех подошла к полному отказу от машин с двигателем внутреннего сгорания. Эта маленькая северная страна задаёт темп всей планете в переходе на устойчивую мобильность.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?