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Завершение легенды: почему программа В мире животных навсегда ушла с экранов?

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Программа "В мире животных", некогда легенда советского и российского телеэфира, окончательно исчезла с экранов в 2019 году, несмотря на попытки сохранить проект. Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков на заседании, посвящённом детскому контенту, отметил, что Первый канал исключил передачу из сетки вещания с формулировкой "неформат".

Николай Дроздов
Фото: youtube.com by канал PRO жизнь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Дроздов

Телекритик Александр Горбунов в беседе с "Абзацем" раскрыл причины закрытия: последней площадкой стала "Карусель", но после ухода Николая Дроздова, который добровольно передал эстафету молодому ведущему, зрители потеряли интерес.

"Рейтинги упали, а дорогостоящие съёмки с экспедициями не окупались на фоне избытка аналогичного контента. Формат, созданный в 1968 году, морально устарел", — пояснил эксперт.

Несмотря на это, Дроздов остаётся востребованной медийной фигурой. Как уточнил Горбунов, "патриарх телевидения" участвует в озвучке, рекламе и новых проектах, а в ближайшее время о нём снимут документальный фильм.

Сама программа, сменив за 14 лет несколько каналов, стала историей: её вели Александр Згуриди (1968-1975), Василий Песков (1975-1977) и 41 год — Николай Дроздов. После конфликта с Первым каналом в 2005 году шоу перешло на "Домашний", но даже смены платформ не спасли его от закрытия. Критик уверен, что возрождение передачи возможно лишь в радикальном новом формате.

Уточнения

«В ми́ре живо́тных» — советская и российская просветительская телепередача о жизни животных в их естественной среде обитания.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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