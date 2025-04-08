Двое детей на руках: солист группы Челси сообщил о трагической утрате

Участник группы "Челси" Алексей Корзин опубликовал в соцсетях душераздирающий пост, посвящённый смерти жены Екатерины.
Как выяснилось, 23 марта женщина ушла из жизни, оставив музыканта с двумя сыновьями. Последнюю запись в своём аккаунте Екатерина сделала 22 февраля — за месяц до трагедии.
В памятной публикации Корзин поделился воспоминаниями о начале их отношений. В 2013 году будущая супруга первой написала ему во "ВКонтакте", после чего состоялась их встреча.
"Тогда я не мог представить, какой путь нам уготован. А ты, кажется, уже всё знала", — написал артист, сопроводив текст видео с архивными кадрами.
Подписчики и коллеги выразили поддержку музыканту. Фолловеры отметили силу отца, который теперь остаётся опорой для детей: "Ваши сыновья — частичка Кати. Держитесь ради них", "Вы нужны друг другу как никогда".
Телеведущая Яна Чурикова в своём Telegram-канале добавила: "Не могу осознать… Молодая, красивая, любимая. Просто не проснулась".
Причины смерти Екатерины Корзиной не уточняются.
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