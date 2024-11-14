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США столкнулись со вторым по величине за всю историю дефицитом бюджета

1:37
Экономика

В октябре в США зафиксировали второй по величине дефицит бюджета за всю историю, который составил $257,5 млрд, что значительно превысило ожидания и почти в четыре раза превысило дефицит в октябре прошлого года, сообщает Zero Hedge.

США столкнулись со вторым по величине за всю историю дефицитом бюджета
Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, PDM

Расходы правительства выросли на 24,3%, достигнув $584,2 млрд, что стало рекордным значением для первого месяца нового фискального года. Основные расходы пришлись на сферы здравоохранения и обороны, где затраты увеличились на 12% и 13% соответственно. В то же время налоговые поступления снизились на 19%, составив $326,8 млрд, что вызвано отсутствием прошлогодних отсрочек по налогам для бизнеса и населения. С учетом календарных поправок дефицит оказался еще выше.

Причинами столь значительного увеличения расходов и снижения доходов стали, в том числе, высокие затраты на социальные программы, которые политически трудно сократить. В октябре затраты на обслуживание долга немного снизились, но ожидается, что в будущем они будут расти из-за увеличения общей задолженности, которая сейчас составляет почти $36 трлн.

Обсуждаются жесткие меры экономии, включая сокращение расходов на $2 трлн, предложенное Вивеком Рамасвами, но эти меры, вероятно, вызовут сопротивление общественности и политиков.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Бюдже́тный дефици́т — превышение расходов бюджета над его доходами.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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