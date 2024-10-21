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Великобритания вышла на второе место по экспорту музыки в мире

1:30
Экономика

В прошлом году экспорт музыкальной продукции Великобритании достиг рекордных 775 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более 1 миллиарда долларов. Это поставило страну на второе место в мире по экспорту музыки после США.

Великобритания вышла на второе место по экспорту музыки в мире
Фото: Freepik by freepik, PDM

Согласно данным British Phonographic Industry (BPI), продажи британской музыки за рубежом, включая потоковые сервисы и физические форматы (компакт-диски, винил), выросли на 7,6% в 2023 году. Однако этот рост значительно ниже, чем в 2022 году, когда прирост составил 20%.

В 2015 году британские музыканты удерживали 17% мирового рынка, и такие артисты, как Адель и Эд Ширан, становились звездами. Сегодня они по-прежнему остаются в числе самых популярных исполнителей. Однако в 2023 году появились новые звезды британской сцены, чьи произведения превысили миллиард прослушиваний. Среди них — группы Central Cee, Glass Animals, PinkPantheress и Raye.

Тем не менее, конкуренция на мировой арене усиливается, и британские музыканты сталкиваются с жесткой борьбой не только со звездами из США и Канады, но и с артистами из Латинской Америки и Южной Кореи, где музыкальная индустрия получает значительную поддержку от государства.

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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