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Рекордный финансовый дефицит США угрожает будущему экономики

1:26
Экономика

Соединенные Штаты Америки стремительно теряют свое финансовое превосходство в мире, сообщает ZeroHedge.

Рекордный финансовый дефицит США угрожает будущему экономики
Фото: web.archive.org by pcwiles, CC BY 3.0

Недавно Бюро экономического анализа США сообщило, что чистая международная инвестиционная позиция страны достигла рекордного минимума в минус $22,5 трлн во втором квартале 2024 года. Это означает, что зарубежные страны владеют значительно большим объемом американских активов, чем США — зарубежными. Этот дисбаланс усилился в последние годы: накануне мирового финансового кризиса 2007 года дефицит составлял $1,2 трлн, к 2019 году он вырос до $11,7 трлн, а с тех пор утратил ещё $10 трлн.

Причиной этой тенденции стало чрезмерное потребление и заимствование, которые стали общенациональной привычкой. Торговый дефицит, составляющий более $1 трлн в год, низкая производительность и недостаточные меры по развитию энергетического сектора приводят к постепенному обесцениванию американского будущего.

Власти страны предлагают ряд шагов для исправления ситуации: сбалансировать торговый дефицит, восстановить промышленное производство, увеличить энергетические возможности и ликвидировать дефицит бюджета.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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