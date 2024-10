Рекордный финансовый дефицит США угрожает будущему экономики

Соединенные Штаты Америки стремительно теряют свое финансовое превосходство в мире, сообщает ZeroHedge.

Недавно Бюро экономического анализа США сообщило, что чистая международная инвестиционная позиция страны достигла рекордного минимума в минус $22,5 трлн во втором квартале 2024 года. Это означает, что зарубежные страны владеют значительно большим объемом американских активов, чем США — зарубежными. Этот дисбаланс усилился в последние годы: накануне мирового финансового кризиса 2007 года дефицит составлял $1,2 трлн, к 2019 году он вырос до $11,7 трлн, а с тех пор утратил ещё $10 трлн.

Причиной этой тенденции стало чрезмерное потребление и заимствование, которые стали общенациональной привычкой. Торговый дефицит, составляющий более $1 трлн в год, низкая производительность и недостаточные меры по развитию энергетического сектора приводят к постепенному обесцениванию американского будущего.

Власти страны предлагают ряд шагов для исправления ситуации: сбалансировать торговый дефицит, восстановить промышленное производство, увеличить энергетические возможности и ликвидировать дефицит бюджета.

