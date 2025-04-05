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Ключевой ставке ЦБ грозит снижение? Рынок в ожидании

1:31
Экономика

Олег Кузьмин, главный экономист "Ренессанс Капитал", рассказал об изменениях на финансовом рынке России, которые связаны со снижением ключевой ставки Центробанка и изменением условий по депозитам.

Женщина с графиком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком

Об этом передает URA. RU. Кузьмин отмечает, что банки начали снижать процентные ставки по вкладам, поскольку рынок ожидает, что ключевая ставка ЦБ в конце года опустится до 16%. Это связано с тем, что в прошлом году не произошло ожидаемого повышения ставки, и банки перестали учитывать возможность дальнейшего роста при установлении условий по депозитам. Если вкладчики хотят зафиксировать высокие проценты, им имеет смысл открыть долгосрочные депозиты сейчас.

Что касается иностранной валюты, эксперт считает, что укрепление рубля обусловлено сезонными факторами и продажами валюты экспортерами, но также это связано с надеждами на снижение геополитической напряженности.

Прогнозируется, что курс доллара в этом году будет находиться в диапазоне от 80 до 100 рублей, и что через три-шесть месяцев доллар может стоить выше 90 рублей. Кузьмин рекомендует рассмотреть покупку иностранной валюты в качестве инвестиции и для личных нужд, особенно если планируются поездки за границу.

Также он подчеркивает, что валютные облигации могут быть интересным вариантом для тех, кто хочет получать доход и диверсифицировать свои вложения.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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