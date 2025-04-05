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Космический оркестр? Как звёзды играют мелодии своей жизни

1:21
Наука

Звездные землетрясения происходят у определенных типов звезд и приводят к постоянным изменениям яркости. Наблюдая эти колебания, можно "услышать" музыкальный ритм звезды.

Звездное пространство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Звездное пространство

Клаудия Рейес, исследователь из Национального университета Австралии, сравнивает это с оркестром, где каждая звезда вносит свою мелодию. Когда звезды стареют, их массы и внутренняя структура меняются, и они начинают издавать разные частоты.

Исследование также показало, что звезды могут достигать плато, где их колебания временно приостанавливаются. Это может помочь ученым предсказать, когда и с какой частотой плато возникает на различных этапах жизненного цикла звезды, что позволяет делать точные оценки их возраста.

Проанализировав частоты звезд в области нашей галактики, известной как M67, ученые смогли исследовать звезды, похожие на наше Солнце. Изучение возрастных звезд позволяет реконструировать историю формирования Млечного Пути, а также понять, как он развивался и изменялся с течением времени. Рейес указывает, что звезды действуют как архивы, сохраняя информацию о событиях, произошедших в прошлом, пишет g1. globo.

Уточнения

Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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