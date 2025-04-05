Самый драматичный колибри: умирает в 8 вечера, воскресает в 7 утра

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Нет, у него нет огненных перьев. Но чёрный металлохвост — одна из самых удивительных птиц на планете. Каждую ночь он словно умирает, чтобы воскреснуть с первыми лучами солнца. Нет, это не сказка. Это Перу.

Фото: commons.wikimedia.org by Autorstwa James Sykes - Praca własna, CC BY-SA 4.0, Чёрный металлохвост

Мал, да удал

Птица живёт в Андах, на высоте от 1500 до 4500 метров. Днём — тепло, ночью — мороз. Не каждый зверёк такое выдержит. Но наш герой не простой. Он — колибри. А значит — миниатюрен. Всего 12,5 см от клюва до хвоста и около 6 граммов живого веса. Какой тут жир запасать?

Холод — не враг, а союзник

Большинство животных утепляются мехом или жировыми прослойками. Но металлохвост пошёл другим путём. Он не борется с холодом, а становится его частью. Ночью птичка впадает в торпор — оцепенение, когда температура тела падает почти до точки замерзания. Самая низкая, зафиксированная у него — +3,26°C при норме 42°C.

Как будто спячка, только каждый вечер

Торпор — не та спячка, к которой мы привыкли. Он не сезонный, а экстренный. Погода резко испортилась? Металлохвост тут же выключается, чтобы сэкономить силы. Сердце бьётся едва-едва, дыхание почти замирает. И в таком состоянии он может провести до 13 часов.

День — есть, ночь — спать

Днём у металлохвоста всё стабильно: летает, собирает нектар, ловит насекомых. Как и все колибри, он работает крыльями с бешеной скоростью — до 80 взмахов в секунду! Все калории тут же уходят в дело. Но ночь — это режим "энергосбережения".

Птица с паспортом Перу

Чёрный металлохвост — эндемик. Это значит, что в дикой природе его можно встретить только в Перу. Он стал доминирующим видом колибри в Андах — во многом благодаря своей способности почти полностью "выключать" тело на ночь.

Он и выглядит эффектно

Самцы украшены бирюзовым воротником — заметный акцент на фоне чёрного оперения. Самки поскромнее, без украшений, но тоже хороши собой. А ещё эти пташки могут воровать нектар, пробивая цветы у основания — и кто бы осудил их за такую хитрость?

Уточнения

Коли́бри (лат. Trochilidae) — семейство маленьких птиц из отряда стрижеобразных (Apodiformes).

