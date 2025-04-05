Отвечаем на вопрос, можно ли стоять под зелёную стрелку? И когда за это реально выпишут штраф

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Многие водители теряются на перекрёстках с дополнительными секциями светофоров. Казалось бы, горит зелёная стрелка — пора поворачивать. Но что делать, если машина стоит и не двигается с места? Нарушение ли это — и грозит ли штраф?

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светофор

Стрелка есть, сигнала нет — стоим

Дополнительные стрелки на светофоре разрешают поворот при основном красном, но только в момент, когда они активны. Если секция не горит, движение запрещено, и водитель обязан остановиться у стоп-линии. Нарушение обойдётся в 800 рублей по статье 12.12 КоАП РФ.

При этом важно помнить: даже если стрелка зелёная, она не даёт абсолютного приоритета. Согласно пункту 13.5 ПДД, водитель обязан уступить дорогу другим участникам, движущимся с перекрёстка. Особенно это касается случаев, когда поворот пересекается с траекторией встречного транспорта.

Когда "не поехал" — это нормально

На практике часто можно увидеть водителя, замершего в полосе поворота, несмотря на зелёную стрелку. Это раздражает других участников движения, провоцируя звуковые сигналы и споры. Но не всегда такая остановка — нарушение.

Здесь важно учитывать знак "Направление движения по полосам". Если полоса разрешает как поворот, так и движение прямо, водитель может оставаться на месте — у него есть выбор. Другое дело, если полоса предназначена исключительно для поворота. В таком случае бездействие может мешать потоку, а значит, становится потенциальной причиной пробки.

Запутанные сигналы — не повод рисковать

Не все светофоры соответствуют стандартам. Иногда комбинация стрелок и сигнальных отметок на основном световом блоке может сбить с толку. Именно поэтому важно не только следить за сигналами, но и понимать, как читать дорожные знаки рядом.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

