В США опасаются роста безработицы в 2025 году

Безработица в США, по прогнозам экономистов и Федерального резерва, в 2025 году вырастет до 4,4%, а затем начнет постепенно снижаться. Такие данные приводит агентство Bloomberg.
Главный международный экономист ING Financial Markets Джеймс Найтли отмечает, что их оценки в целом соответствуют прогнозам ФРС, однако он указывает на необходимость обратить внимание на нестабильность на рынке труда.
По результатам августа уровень безработицы в США составлял 4,2%, и ожидается, что он останется на том же уровне в сентябре. Экономисты высказывают опасения по поводу замедления темпов роста занятости и его влияния на общую ситуацию на рынке труда.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.
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