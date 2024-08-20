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Юристы Мосбиржи готовят план для отмены санкций США и Великобритании

Мосбиржа планирует оспорить санкции США и Великобритании
0:44
Экономика

Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчётный депозитарий (НРД) собираются оспорить санкции, наложенные США в июне 2024 года, и планируют запросить разъяснения в OFAC по вопросу применения лицензий для разблокировки активов.

Мосбиржа планирует оспорить санкции США и Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Эти санкции также включают ограничения со стороны Великобритании. Действующая лицензия OFAC, продлённая до 12 октября, может позволить разблокировать активы, находящиеся на счетах НКЦ в JP Morgan Chase и BNY Mellon.

Однако американские контрагенты подчеркивают, что воспользоваться этой лицензией смогут только американские компании.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Великобрита́ния (русское название происходит от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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