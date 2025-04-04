Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никогда так не делайте: эта ошибка при стирке обуви в машинке испортит её навсегда
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
На цепи до подходящего момента: что увидели зоозащитники у рабочих
Прорыв в стоматологии — потерянные зубы можно будет восстановить
Что делать на даче в начале апреля
Как преодолеть денежную дисморфию: простые советы, которые помогут вам контролировать свои финансы
Анна Семенович отказалась от диет: не обязаны же все люди быть тощими
Превратите обычные балетки в яркий акцент вашего образа— узнайте, как носить их правильно
Спайкингу — нет! Почему находка братьев Фостеров может стать обязательной в барах и клубах

Как яблочный уксус стал главным трендом в уходе за кожей и волосами

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Яблочный уксус — это натуральный продукт, получаемый в результате ферментации яблочного сока с добавлением дрожжей. В процессе ферментации сахар преобразуется в спирт, а затем, в ходе вторичного брожения, спирт превращается в уксус. В результате этого процесса образуется жидкость, богатая питательными веществами, ферментами, аминокислотами, витаминами C и группы B, а также минералами, такими как магний и калий. Эти компоненты способствуют улучшению состояния кожи и волос.

яблочный уксус
Фото: pxhere
яблочный уксус

Яблочный уксус обладает противовоспалительными свойствами, помогает регулировать уровень сахара в крови, способствует снижению веса, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Его также используют в кулинарии и косметологии. Он эффективно увлажняет и успокаивает кожу, улучшает её внешний вид, регулирует pH и помогает бороться с прыщами. Кроме того, яблочный уксус укрепляет волосы, удаляет загрязнения и регулирует жирность кожи головы.

Как использовать яблочный уксус для ухода за кожей и волосами

  • Для очищения кожи, склонной к прыщам, смешайте яблочный уксус с натуральными маслами, водой или гелем алоэ вера. Нанесите смесь на кожу после умывания, оставьте на несколько минут и смойте тёплой водой. Это поможет улучшить pH кожи и уменьшить воспаления.
  • При раздражении кожи после бритья нанесите яблочный уксус на повреждённые участки на 10 минут. Это поможет увлажнить кожу и ускорить заживление.
  • Для укрепления волос и кожи головы используйте яблочный уксус после мытья. Нанесите его на волосы и кожу головы, оставьте на несколько минут, затем смойте тёплой водой. Это поможет удалить загрязнения, бактерии и излишки жира, а также улучшить общее состояние волос и кожи головы, пишет греческое издание The Issue.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Последние материалы
Что делать на даче в начале апреля
Как преодолеть денежную дисморфию: простые советы, которые помогут вам контролировать свои финансы
Анна Семенович отказалась от диет: не обязаны же все люди быть тощими
Превратите обычные балетки в яркий акцент вашего образа— узнайте, как носить их правильно
Спайкингу — нет! Почему находка братьев Фостеров может стать обязательной в барах и клубах
Эти сладости не нарушают пост — но съесть их хочется всю тарелку
5 апреля: Ледовое побоище и запрет на поцелуи
Когда спорт не заходит: как найти тренировку, от которой не хочется сбежать
Миграции и адаптация: почему европейцы перестали быть темнокожими
Как яблочный уксус стал главным трендом в уходе за кожей и волосами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.