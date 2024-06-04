Сбербанк анонсировал открытие первых отделений в Новороссии

Греф: Сбербанк откроет первые 16 отделений в Донбассе

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в ближайшие 1,5 месяца будут открыты первые 16 отделений в Донбассе и Новороссии.

Фото: wikimedia.org by Florstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Он отметил, что компания уже занимается этим с середины прошлого года, ведётся ремонт и подготовка зданий, и в течение полутора месяцев планируется открыть первые 16 отделений.

Греф также подчеркнул, что банк будет присутствовать на всей территории страны и оказывать помощь в восстановлении, особенно в сфере спортивных и детских сооружений.

"Мы помогаем сильно новым территориям, мы, наверное, самый крупный донор с точки зрения помощи в восстановлении", — сказал он.