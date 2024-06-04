Сбербанк анонсировал открытие первых отделений в Новороссии

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в ближайшие 1,5 месяца будут открыты первые 16 отделений в Донбассе и Новороссии.
Он отметил, что компания уже занимается этим с середины прошлого года, ведётся ремонт и подготовка зданий, и в течение полутора месяцев планируется открыть первые 16 отделений.
Греф также подчеркнул, что банк будет присутствовать на всей территории страны и оказывать помощь в восстановлении, особенно в сфере спортивных и детских сооружений.
"Мы помогаем сильно новым территориям, мы, наверное, самый крупный донор с точки зрения помощи в восстановлении", — сказал он.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?