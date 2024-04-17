Новые возможности для российского бизнеса: "Сбербанк" запустил депозиты в рупиях

Российские компании смогут открыть в "Сбербанке" депозиты в рупиях

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Сбербанк" предоставит российским компаниям новую возможность для размещения средств в индийских рупиях. Максимальная ставка по депозитам в рупиях составляет 5,11% годовых при условии размещения средств от $60 млн.

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Это решение стало актуальным в свете сообщений о проблемах, с которыми столкнулись российские компании в индийских банках из-за "зависших рупий". Банк утверждает, что такая возможность открывает для компаний дополнительные источники дохода, учитывая стабильность индийской рупии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает РБК.

Кроме того, "Сбербанк" предоставляет корпоративным клиентам инструменты для хеджирования валютных рисков по паре рубль-рупия, включая поставочные, расчетные и предоплаченные валютные форварды.

Зампредправления банка Анатолий Попов подчеркнул растущий интерес корпоративных клиентов к альтернативным валютам дружественных стран. Он выразил уверенность в том, что спрос на размещение депозитов в рупиях будет значительным и поможет клиентам "Сбербанка" увеличить свой доход.