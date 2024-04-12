Financial Times опубликовал сведения о том, что американские финансисты предложили выпустить долгосрочные долговые обязательства на десятки миллиардов долларов для финансирования Украины под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов.
По оценке европейских финансовых аналитиков, выпущенные облигации могут принести в ближайшее десятилетие более 30-40 млрд евро, исходя из предполагаемой прибыли от российских активов в размере 191 млрд евро на международной площадке в Бельгии Euroclear, и 50-60 млрд евро в течение 15-20 лет.
Всего стоимость замороженных активов России на Западе достигает 300 млрд.$. Несмотря на призывы на полную конфискацию этих средств, Запад пока не предпринимает таких действий, поскольку они могут подорвать доверие к его финансовым институтам. Тем не менее необходимость финансирования войны на Украине вкупе с сокращением собственных финансовых возможностей вынуждает искать всё новые способы использования российских активов для финансирования Украины.
Вредительскую политику вложения российских активов в западные финансовые облигации проводил Центробанк РФ и по некоторым данным пытается проводить её и сейчас. Учитывая, что по данным Всемирного банка ВВП РФ оценивался в $5,33 трлн., сумма в 300 млрд. $ явилась существенной потерей, которая может быть использована на вооружение для Украины.
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