В США придумали способ использования замороженных активов РФ для спонсирования ВСУ

В США намерены использовать российские активы для спонсирования Украины без их изъятия

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Financial Times опубликовал сведения о том, что американские финансисты предложили выпустить долгосрочные долговые обязательства на десятки миллиардов долларов для финансирования Украины под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

По оценке европейских финансовых аналитиков, выпущенные облигации могут принести в ближайшее десятилетие более 30-40 млрд евро, исходя из предполагаемой прибыли от российских активов в размере 191 млрд евро на международной площадке в Бельгии Euroclear, и 50-60 млрд евро в течение 15-20 лет.

Всего стоимость замороженных активов России на Западе достигает 300 млрд.$. Несмотря на призывы на полную конфискацию этих средств, Запад пока не предпринимает таких действий, поскольку они могут подорвать доверие к его финансовым институтам. Тем не менее необходимость финансирования войны на Украине вкупе с сокращением собственных финансовых возможностей вынуждает искать всё новые способы использования российских активов для финансирования Украины.

Вредительскую политику вложения российских активов в западные финансовые облигации проводил Центробанк РФ и по некоторым данным пытается проводить её и сейчас. Учитывая, что по данным Всемирного банка ВВП РФ оценивался в $5,33 трлн., сумма в 300 млрд. $ явилась существенной потерей, которая может быть использована на вооружение для Украины.