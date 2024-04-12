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В США намерены использовать российские активы для спонсирования Украины без их изъятия

1:31
Экономика » Финансы

Financial Times опубликовал сведения о том, что американские финансисты предложили выпустить долгосрочные долговые обязательства на десятки миллиардов долларов для финансирования Украины под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов. 

В США намерены использовать российские активы для спонсирования Украины без их изъятия
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

По оценке европейских финансовых аналитиков, выпущенные облигации могут принести в ближайшее десятилетие более 30-40 млрд евро, исходя из предполагаемой прибыли от российских активов в размере 191 млрд евро на международной площадке в Бельгии Euroclear, и 50-60 млрд евро в течение 15-20 лет.

Всего стоимость замороженных активов России на Западе достигает 300 млрд.$. Несмотря на призывы на полную конфискацию этих средств, Запад пока не предпринимает таких действий, поскольку они могут подорвать доверие к его финансовым институтам. Тем не менее необходимость финансирования войны на Украине вкупе с сокращением собственных финансовых возможностей вынуждает искать всё новые способы использования российских активов для финансирования Украины.

Вредительскую политику вложения российских активов в западные финансовые облигации проводил Центробанк РФ и по некоторым данным пытается проводить её и сейчас. Учитывая, что по данным Всемирного банка ВВП РФ оценивался в $5,33 трлн., сумма в 300 млрд. $ явилась существенной потерей, которая может быть использована на вооружение для Украины. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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