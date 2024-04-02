Экономия средств изменит вашу жизнь раз и навсегда: как экономят в США, Европе и других странах мира

Как экономят в разных странах

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В каждой стране существует свой уникальный подход к экономии и сохранению средств. Некоторые народы предпочитают откладывать определенный процент от дохода, в то время как другие экономят на различных расходах.

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Азиаты славятся своей экономностью, откладывая до 25% своих средств, в то время как в Европе этот процент составляет около 15%, а в США — всего 10%.

Вьетнамцы регулярно откладывают средства и предпочитают наличные деньги.

Японцы же создали инновационные программы экономии средств. Например, разработали продукт, наполняющий воду кислородом. Это открытие позволяет экономить воду и энергию.

Корейцы, чтобы сэкономить на отоплении, устанавливают в комнатах палатки, а женщины покупают мужьям яркие рубашки, чтобы стирать их реже.

В Европе также проявляют высокую степень экономии. Шведы экономят на всем, отдавая предпочтение стирке в одной общей машине и покупке вещей на распродажах. Немцы откладывают 10-15% от дохода на "черный день" и экономят на коммунальных услугах. Французы покупают одежду на распродажах и передаривают подарки.

В США также существуют интересные методы экономии. Американцы часто имеют множество кредитов и стараются экономить на всем. Часто они сдают свои комнаты студентам и постоянно пользуются купонами для скидок.