Экономия средств изменит вашу жизнь раз и навсегда: как экономят в США, Европе и других странах мира

В каждой стране существует свой уникальный подход к экономии и сохранению средств. Некоторые народы предпочитают откладывать определенный процент от дохода, в то время как другие экономят на различных расходах.
Азиаты славятся своей экономностью, откладывая до 25% своих средств, в то время как в Европе этот процент составляет около 15%, а в США — всего 10%.
Вьетнамцы регулярно откладывают средства и предпочитают наличные деньги.
Японцы же создали инновационные программы экономии средств. Например, разработали продукт, наполняющий воду кислородом. Это открытие позволяет экономить воду и энергию.
Корейцы, чтобы сэкономить на отоплении, устанавливают в комнатах палатки, а женщины покупают мужьям яркие рубашки, чтобы стирать их реже.
В Европе также проявляют высокую степень экономии. Шведы экономят на всем, отдавая предпочтение стирке в одной общей машине и покупке вещей на распродажах. Немцы откладывают 10-15% от дохода на "черный день" и экономят на коммунальных услугах. Французы покупают одежду на распродажах и передаривают подарки.
В США также существуют интересные методы экономии. Американцы часто имеют множество кредитов и стараются экономить на всем. Часто они сдают свои комнаты студентам и постоянно пользуются купонами для скидок.
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