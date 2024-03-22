Во всем виноваты западные санкции: Индия отказывается от нефти из России

По информации от агентства Bloomberg, все индийские нефтеперерабатывающие компании отказались от поставок российской нефти, доставляемой на танкерах ПАО "Совкомфлот", вследствие санкций, наложенных США.
Ранее Reuters и Bloomberg сообщили о том, что компания Reliance из Индии отказалась от импорта нефти, перевозимой танкерами "Совкомфлота".
По словам источников, близких к ситуации, как частные, так и государственные нефтепереработчики, включая крупную Indian Oil Corp., прекратили прием грузов, перевозимых на судах "Совкомфлота". Отмечается, что компании, занимающиеся переработкой нефти, теперь тщательно проверяют владельцев каждого танкера, чтобы удостовериться, что они не имеют никаких связей с санкционированными компаниями или лицами.
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