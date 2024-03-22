Во всем виноваты западные санкции: Индия отказывается от нефти из России

Bloomberg: Индия приостановила импорт нефти из РФ на крупных танкерах

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации от агентства Bloomberg, все индийские нефтеперерабатывающие компании отказались от поставок российской нефти, доставляемой на танкерах ПАО "Совкомфлот", вследствие санкций, наложенных США.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс is licensed under public domain

Ранее Reuters и Bloomberg сообщили о том, что компания Reliance из Индии отказалась от импорта нефти, перевозимой танкерами "Совкомфлота".

По словам источников, близких к ситуации, как частные, так и государственные нефтепереработчики, включая крупную Indian Oil Corp., прекратили прием грузов, перевозимых на судах "Совкомфлота". Отмечается, что компании, занимающиеся переработкой нефти, теперь тщательно проверяют владельцев каждого танкера, чтобы удостовериться, что они не имеют никаких связей с санкционированными компаниями или лицами.