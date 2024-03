Население России всё ещё слабо ориентируется в мире финансов

По данным опроса, проведённого Аналитическим центром НАФИ понимают значение понятия "ключевая ставка" только 37% респондентов. Самыми эрудированными оказались граждане от 35 до 44 лет, из них 42% смогли сформулировать определение ключевой ставки.

Фото: panoramio.com by Bulat Latypov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license