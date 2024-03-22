Население России всё ещё слабо ориентируется в мире финансов

Почти 2/3 взрослых граждан России не могут объяснить, что такое ключевая ставка

По данным опроса, проведённого Аналитическим центром НАФИ понимают значение понятия "ключевая ставка" только 37% респондентов. Самыми эрудированными оказались граждане от 35 до 44 лет, из них 42% смогли сформулировать определение ключевой ставки.

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Ключевая ставка (ставка рефинансирования)- это процент, который Центральный банк страны (в данном случае, России) устанавливает для коммерческих банков. Если коммерческие банки берут деньги у Центрального банка, они должны платить ключевую ставку в качестве процентов. Если коммерческие банки дают деньги Центральному банку, они получают ключевую ставку в качестве процентов. Ключевая ставка влияет на уровень инфляции и на то, как быстро деньги могут обращаться в экономике.

Размер ключевой ставки напрямую влияет на процентную ставку коммерческих кредитов. Чем выше ключевая ставка — тем дороже кредиты. Опрос показал недостаточный уровень финансовой грамотности населения.

Сегодня Центральный банк принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16%.