Население России всё ещё слабо ориентируется в мире финансов

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Почти 2/3 взрослых граждан России не могут объяснить, что такое ключевая ставка

Экономика

По данным опроса, проведённого Аналитическим центром НАФИ понимают значение понятия "ключевая ставка" только 37% респондентов. Самыми эрудированными оказались граждане от 35 до 44 лет, из них 42% смогли сформулировать определение ключевой ставки.

Почти 2/3 взрослых граждан России не могут объяснить, что такое ключевая ставка
Фото: panoramio.com by Bulat Latypov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Ключевая ставка (ставка рефинансирования)- это процент, который Центральный банк страны (в данном случае, России) устанавливает для коммерческих банков. Если коммерческие банки берут деньги у Центрального банка, они должны платить ключевую ставку в качестве процентов. Если коммерческие банки дают деньги Центральному банку, они получают ключевую ставку в качестве процентов. Ключевая ставка влияет на уровень инфляции и на то, как быстро деньги могут обращаться в экономике.

Размер ключевой ставки напрямую влияет на процентную ставку коммерческих кредитов. Чем выше ключевая ставка — тем дороже кредиты. Опрос показал недостаточный уровень финансовой грамотности населения. 

Сегодня Центральный банк принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16%. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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