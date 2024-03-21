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Теперь 25 процентов цифрового банка "Точка" принадлежит VK

Четверть цифрового банка "Точка" выкупила VK

0:46
Экономика

VK выкупила четверть цифрового банка "Точка". Стоимость ее составила 11,6 млрд рублей.

Четверть цифрового банка "Точка" выкупила VK
Фото: https://designchat.com/interior/belo-sinjaja-gamma-svetilniki-iz-latuni-i-zhivaja-stena-ofis-vkontakte-v-dome-zingera.html

Кроме того, инвесторами банка стали "1С".

Напомним, что АО "Точка" предоставляеет комплекс сервисов для бизнесменов, судя из отчетности за прошлый год.

"Ни у одного акционера "Точки" нет контрольного пакета. Операционный контроль — у команды топ-менеджеров", — говорится в релизе "Точки".

Ранее известен был только один участник консорциума — компания "Интеррос" Владимира Потанина.  

Кстати, VK летом прошлого года заявила о получении предложения о покупке доли в цифровом банке. 

Напомним, что "Точка" работает на собственной универсальной лицензии.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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