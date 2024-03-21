Теперь 25 процентов цифрового банка "Точка" принадлежит VK

VK выкупила четверть цифрового банка "Точка". Стоимость ее составила 11,6 млрд рублей.
Кроме того, инвесторами банка стали "1С".
Напомним, что АО "Точка" предоставляеет комплекс сервисов для бизнесменов, судя из отчетности за прошлый год.
"Ни у одного акционера "Точки" нет контрольного пакета. Операционный контроль — у команды топ-менеджеров", — говорится в релизе "Точки".
Ранее известен был только один участник консорциума — компания "Интеррос" Владимира Потанина.
Кстати, VK летом прошлого года заявила о получении предложения о покупке доли в цифровом банке.
Напомним, что "Точка" работает на собственной универсальной лицензии.
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