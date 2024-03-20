На АвтоВАЗе сообщили об агрессивной экспансии китайских автобрендов

На "АвтоВАЗе" о заявили об агрессивной экспансии "китайцев"

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские автомобильные бренды начинают конкурировать с Lada в традиционных для неё сегментах рынка, "пробивая" барьер утильсбора очень большими скидками, сообщили в "АвтоВАЗе".

Фото: Openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил "Интерфаксу", что многие китайские бренды, осуществляя агрессивную экспансию на российском рынке, вступают в конкуренцию в тех сегментах, где представлены такие модели отечественных автомобилей, как, например, Lada Vesta.

В частности, китайские автокомпании предоставляют скидки, которые уже превышают размер утильсбора. К тому же сложившаяся ситуация делает нелесообразной для таких компаний локализацию производства в России.

Соколов также сообщил, что "АвтоВАЗ" продолжает выполнение плана по выпуску 500 тысяч автомобилей в текущем году. Он отметил, что с января по март выпуск был выполнен в полном объёме согласно графику.

Все три конвейерные линии работают на полную мощность. По его словам, каждые 26 секунд с конвейера "АвтоВАЗа" сходит один автомобиль Lada Vesta, Lada Granta или Lada Niva.

Максим Соколов отметил, что в середине мая к текущим трём конвейерным линиям добавится ижевская площадка, где будет выпускаться Lada Largus в различных вариантах. Также планируется начать выпуск электрической версии e-Largus в третьем квартале.

Кроме того, в августе на первой конвейерной линии в Тольятти будет запущена модель Lada Aura. Соколов выразил надежду, что этот автомобиль будет представлен на Петербургском экономическом форуме для обслуживания гостей и участников.

Продажи "АвтоВАЗа" в России в январе-феврале 2024 года увеличились на 19,1%, достигнув 48723 единиц.