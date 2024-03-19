Исследование эксперта: как новый двигатель и коробка передач сделали Lada Vesta лучшей в своем классе

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Названы пять главных преимуществ новой Lada Vesta с вариатором CVT

2:42
Авто

АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновленной Lada Vesta с улучшенным 1,8-литровым EVO-двигателем и вариатором, разработанным его восточным партнером. Главный редактор портала "Южный автомобиль" Максим Черкашин протестировал новинку и поделился своими впечатлениями, сообщает njcar.ru.

Названы пять главных преимуществ новой Lada Vesta с вариатором CVT
Фото: Openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Автопроизводитель добился идеального сочетания двигателя и коробки передач, внесши изменения и настроив 18 различных компонентов автомобиля. Компания провела тщательные испытания 54 экземпляров Lada Vesta с двигателем 1.8 EVO и новым вариатором перед началом серийного производства, пройдя более 300 000 километров.

Новая трансмиссия CVT имеет несколько преимуществ, которые делают ее весьма привлекательной. Во-первых, она обладает запасом крутящего момента до 180 Нм, что превосходит характеристики ДВС 1.8 EVO, выдающего максимум 170 Нм. Это существенно повышает надежность агрегата и увеличивает срок службы коробки передач.

Во-вторых, еще одним преимуществом новой модели является увеличенный объем масла в коробке, достигающий 7,2 литра, что обеспечивает более эффективную работу всего механизма. Особенно стоит отметить использование лопастного насоса со встроенным клапаном управления потоком, что позволяет более эффективно использовать масло и снижает как расход топлива, так и тепловую нагрузку на систему.

Еще одним плюсом является улучшение динамики при использовании двигателя 1.8 EVO в сочетании с новой CVT. Теперь разгон от 0 до 100 км/ч занимает 12,4 секунды, а максимальная скорость Lada Vesta с вариатором увеличилась с 174 км/ч до 181 км/ч.

Что касается управления трансмиссией, здесь также достигнут значительный прогресс. Селектор коробки передач стал более комфортным в использовании. Если ранее у некоторых владельцев вариаторов Jatco возникали проблемы при остановке на уклоне в режиме "Паркинг" из-за сложностей с перемещением рычага, то теперь эта проблема успешно решена в новой модели.

Одним из главных достоинств является доступная цена. Начальная версия Lada Vesta с вариатором в комплектации Comfort доступна по цене 1 588 900 рублей. За эту сумму покупатель получает ABS, EBD, BAS, дисковые тормоза на всех колесах, кнопку "Старт/Стоп", светодиодные фары и многофункциональное рулевое колесо.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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