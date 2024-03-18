Российские ретейлеры ищут замену поставкам бананов из Эквадора

Бананы могут подорожать в России

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за нестабильной политической ситуации в Эквадоре российские ретейлеры ищут замену поставкам бананов из этого государства. При этом стоит отметить, что импортеры хотят заменить поставщика, несмотря на то что Россельхознадзор отменил запрет на импорт из этой страны.

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Дело в том, что ретейлеров насторожила обстановка, связанная с бунтами эквадорских криминальных организаций и банд. Так, бананы начали уже поставлять из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии и других стран. Однако прекращение работы с Эквадором может затянуться на несколько лет, а цена на бананы может вырасти, пишет сайт Life. ru.

Добавим, что в начале февраля этого года Россельхознадзор запретил Эквадору поставлять в Россию бананы, из-за того, что в них нашли опасное насекомое — многоядную муху-горбатку. В ответ на это в Эквадоре заявили, что претензии к их фруктам ни на чем не основаны. После приезда делегации из южноамериканского государства 16 февраля Россельхознадзор снял запрет на поставки.