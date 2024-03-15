С 20 марта Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для российских компаний

Microsoft 20 марта полностью заблокирует отечественным компаниям доступ к облачным сервисам и данным, хранящимся в них. Пользователям разослали письма с предупреждением.
Крупнейшая компания Microsoft приняла такое решение в связи с санкциями Евросоюза.
РБК сообщил источник на IT-рынке о том, что его заказчик получил такое же сообщение. Также письмо было отправлено и в ГК Softline (разработчик экосистемы Softline Universe), PR-директор которой рассказала об аналогичном сообщении от Amazon.
В самой же компании Microsoft объяснили, что они не будут поставлять ПО для управения и проектирования из-за антироссийских санкций.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.