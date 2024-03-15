С 20 марта Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для российских компаний

Все облачные сервисы Microsoft и Amazon перестанут работать в РФ с 20 марта

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Microsoft 20 марта полностью заблокирует отечественным компаниям доступ к облачным сервисам и данным, хранящимся в них. Пользователям разослали письма с предупреждением.

Фото: Openverse by TonZ is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Крупнейшая компания Microsoft приняла такое решение в связи с санкциями Евросоюза.

РБК сообщил источник на IT-рынке о том, что его заказчик получил такое же сообщение. Также письмо было отправлено и в ГК Softline (разработчик экосистемы Softline Universe), PR-директор которой рассказала об аналогичном сообщении от Amazon.

В самой же компании Microsoft объяснили, что они не будут поставлять ПО для управения и проектирования из-за антироссийских санкций.