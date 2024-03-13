"Сколько Советский Союз в него вложил". Путин назвал Донбасс промышленно развитым регионом

Путин: Донбасс — это промышленно развитый регион со времен СССР

Донбасс — промышленно развитый регион еще со времен СССР, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

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"Сколько Советский Союз вложил в этот регион. В его угледобывающую отрасль, металлургическую. Там все на высоком уровне", — отметил глава РФ.

Владимир Путин добавил, что при этом требуются инвестиции, чтобы модернизировать производство в регионе и вывести условия жизни и труда людей на новый уровень.

Ранее президент России рассказал, что на поддержку семей с детьми планируется потратить до 14 триллионов рублей.