"Сколько Советский Союз в него вложил". Путин назвал Донбасс промышленно развитым регионом

Донбасс — промышленно развитый регион еще со времен СССР, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
"Сколько Советский Союз вложил в этот регион. В его угледобывающую отрасль, металлургическую. Там все на высоком уровне", — отметил глава РФ.
Владимир Путин добавил, что при этом требуются инвестиции, чтобы модернизировать производство в регионе и вывести условия жизни и труда людей на новый уровень.
Ранее президент России рассказал, что на поддержку семей с детьми планируется потратить до 14 триллионов рублей.
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