Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преимущества чистого чая: листовой или гранулированный - безопасный выбор
Натали Портман сравнили с Фениксом из-за внешнего преображения после развода
Растяжка для увеличения подвижности грудной клетки
Леру Кудрявцеву возмутило издевательство над пожилой женщиной в Перми: волосы на голове дыбом
Певец Дима Билан опроверг слухи о скором отцовстве
Эксперт предупредил о рисках при покупке подержанного автомобиля у дилера
Принцесса Кейт Миддлтон находится в упадническом настроении из-за скандала
Путин: Россия потратит до 14 трлн рублей на подъем демографии в ближайшие шесть лет
В России появилась программа накопительного страхования "Копи с кешбэком"
"Сколько Советский Союз в него вложил". Путин назвал Донбасс промышленно развитым регионом

Путин: Донбасс — это промышленно развитый регион со времен СССР

Экономика » Производство

Донбасс — промышленно развитый регион еще со времен СССР, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Путин: Донбасс — это промышленно развитый регион со времен СССР
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Сколько Советский Союз вложил в этот регион. В его угледобывающую отрасль, металлургическую. Там все на высоком уровне", — отметил глава РФ.

Владимир Путин добавил, что при этом требуются инвестиции, чтобы модернизировать производство в регионе и вывести условия жизни и труда людей на новый уровень.

Ранее президент России рассказал, что на поддержку семей с детьми планируется потратить до 14 триллионов рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
ВС РФ прорывают фланг к Часову Яру, подробности атаки террористов ВСУ на границе Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Последние материалы
Николас Кейдж опроверг слухи о существовании фильма "Сокровище нации 3"
Как приготовить классический куриный суп
Теннисный симулятор TopSpin 2K25 выйдет в свет 16 апреля
Леонид Агутин опубликовал редкое фото старшей дочери и поздравил ее с днем рождения
Какие растения нельзя сажать на кладбище
Почему физическая активность не единственный путь к похудению: разбираем мифы
Цена квадратного метра жилья бизнес-класса на Якиманке превысила миллион
Любимую скрипку Паганини просветили рентгеном на синхротроне
Какую пользу приносит ежедневная растяжка
Рошаль предложил исключить понятие "медицинская услуга"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников