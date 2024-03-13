"За шестилетку планируем истратить до 14 триллионов". Путин рассказал о мерах поддержки семей в России

Путин: Россия потратит до 14 трлн рублей на подъем демографии в ближайшие шесть лет

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

В ближайшие шесть лет правительство потратит до 14 млрд рублей на поддержку семей с детьми в России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"В целом, если исходить из всех мер поддержки семей с детьми, то за шестилетку мы планируем истратить по разным каналам до 14 триллионов рублей. Это огромные деньги", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что направлений такой поддержки очень много.

Ранее Владимир Путин признался, что не был готов возглавить страну, когда получил такое предложение от Бориса Ельцина, так как его пугали огромные масштабы задач.