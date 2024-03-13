Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США подозревают в срыве сделки по продаже подводных лодок Австралии
Le Monde: В Индии принят закон о гражданстве, стигматизирующий мусульман
Путин: Донбасс — это промышленно развитый регион со времен СССР
Преимущества чистого чая: листовой или гранулированный - безопасный выбор
Натали Портман сравнили с Фениксом из-за внешнего преображения после развода
Растяжка для увеличения подвижности грудной клетки
Леру Кудрявцеву возмутило издевательство над пожилой женщиной в Перми: волосы на голове дыбом
Певец Дима Билан опроверг слухи о скором отцовстве
Эксперт предупредил о рисках при покупке подержанного автомобиля у дилера
"За шестилетку планируем истратить до 14 триллионов". Путин рассказал о мерах поддержки семей в России

Путин: Россия потратит до 14 трлн рублей на подъем демографии в ближайшие шесть лет

0:41
Общество » Семья

В ближайшие шесть лет правительство потратит до 14 млрд рублей на поддержку семей с детьми в России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Путин: Россия потратит до 14 трлн рублей на подъем демографии в ближайшие шесть лет
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"В целом, если исходить из всех мер поддержки семей с детьми, то за шестилетку мы планируем истратить по разным каналам до 14 триллионов рублей. Это огромные деньги", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что направлений такой поддержки очень много.

Ранее Владимир Путин признался, что не был готов возглавить страну, когда получил такое предложение от Бориса Ельцина, так как его пугали огромные масштабы задач.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
ВС РФ прорывают фланг к Часову Яру, подробности атаки террористов ВСУ на границе Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Последние материалы
Путин: Донбасс — это промышленно развитый регион со времен СССР
Преимущества чистого чая: листовой или гранулированный - безопасный выбор
Натали Портман сравнили с Фениксом из-за внешнего преображения после развода
Растяжка для увеличения подвижности грудной клетки
Леру Кудрявцеву возмутило издевательство над пожилой женщиной в Перми: волосы на голове дыбом
Певец Дима Билан опроверг слухи о скором отцовстве
Эксперт предупредил о рисках при покупке подержанного автомобиля у дилера
Принцесса Кейт Миддлтон находится в упадническом настроении из-за скандала
Путин: Россия потратит до 14 трлн рублей на подъем демографии в ближайшие шесть лет
В России появилась программа накопительного страхования "Копи с кешбэком"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников