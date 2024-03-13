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Глава государства Владимир Путин вспомнил о предложении Бориса Ельцина возглавить страну

Путин признался, что не был готов стать президентом России

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Политика » Власть » Кремль

Российский лидер Владимир Путин заявил, что когда Борис Ельцин предложил ему возглавить государство, он не был готов к этому. Слова Путина прозвучали в интервью телеканалу "Россия 1" и РИА "Новости".

Путин признался, что не был готов стать президентом России
Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент также объяснил причины своей неготовности бороться за президентское кресло 25 лет назад. Путин признался, что не боялся самой высокой должности в стране, но его пугали огромный масштаб задач и большое количество проблем.

- И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач - он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днём как снежный ком. Поэтому я сказал искренне, - заявил Путин.

Первый президент РФ Борис Ельцин объявил о своей отставке в конце 1999 года. После этого страну возглавил Владимир Путин, который до того момента был директором ФСБ.

Напомним, ранее Владимир Путин объяснил, почему ВСУ атакуют российские регионы. Президент выделил три причины таких действий Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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