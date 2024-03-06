Стоимость золота превысила $2140 за тройскую унцию: Эксперт назвала основные причины

Аналитик Ольга Веретенникова назвала причины роста цен на золото

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно вице-президенту аналитической компании "Борселл" Ольге Веретенниковой, рост цен на золото обусловлен несколькими факторами.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

В беседе с "Известиями" эксперт среди причин назвала - вероятность снижения процентных ставок в Соединенных Штатах, напряженность на Ближнем Востоке и другие геополитические риски. Эксперт не исключает возможности дальнейшего увеличения стоимости драгоценного металла на мировых биржах.

Важным фактором, оказывающим влияние на цены на золото, является также увеличение закупок драгоценного металла мировыми центробанками для пополнения своих резервов.

Данные с биржи Comex свидетельствуют, что цена на золото превысила отметку в $2140 за тройскую унцию.

"Золото может и дальше продолжить расти", — заключила Веретенникова.