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Стоимость золота превысила $2140 за тройскую унцию: Эксперт назвала основные причины

Аналитик Ольга Веретенникова назвала причины роста цен на золото

0:51
Экономика

Согласно вице-президенту аналитической компании "Борселл" Ольге Веретенниковой, рост цен на золото обусловлен несколькими факторами.

Аналитик Ольга Веретенникова назвала причины роста цен на золото
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

В беседе с "Известиями" эксперт среди причин назвала - вероятность снижения процентных ставок в Соединенных Штатах, напряженность на Ближнем Востоке и другие геополитические риски. Эксперт не исключает возможности дальнейшего увеличения стоимости драгоценного металла на мировых биржах.

Важным фактором, оказывающим влияние на цены на золото, является также увеличение закупок драгоценного металла мировыми центробанками для пополнения своих резервов.

Данные с биржи Comex свидетельствуют, что цена на золото превысила отметку в $2140 за тройскую унцию.

"Золото может и дальше продолжить расти", — заключила Веретенникова.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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