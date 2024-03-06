Москва станет центром Международного Экономического форума стран СНГ

Международный экономический форум стран СНГ состоится в Москве

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

По сообщению исполкома СНГ, площадкой для проведения Международного экономического форума стала Москва. Датами проведения форума является 28-29 марта.

Фото: um.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно сайту исполкома, базой для проведения форума выбрана площадка Центра Международной торговли. Страны обсудят темы сотрудничества государств в логистике, таможне, строительстве, промышленной кооперации и прочих сферах. Ожидается участие более 2000 человек, а в рамках форума будет действовать 21 секция.

В работе форума будут принимать участие члены Экономического совета СНГ и члены исполнительных органов Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

В рамках взаимодействия СНГ, ЕАЭС и ШОС важно наладить обмен опытом, начать согласование технических стандартов и форм, сформировать меры поддержки и финансирования крупных трансграничных проектов. Все это включает в себя разработку дорожных карт и стратегий для устранения барьеров в транспортной сфере, а так же создание новых платежных инструментов.