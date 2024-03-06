Москва станет центром Международного Экономического форума стран СНГ

По сообщению исполкома СНГ, площадкой для проведения Международного экономического форума стала Москва. Датами проведения форума является 28-29 марта.
Согласно сайту исполкома, базой для проведения форума выбрана площадка Центра Международной торговли. Страны обсудят темы сотрудничества государств в логистике, таможне, строительстве, промышленной кооперации и прочих сферах. Ожидается участие более 2000 человек, а в рамках форума будет действовать 21 секция.
В работе форума будут принимать участие члены Экономического совета СНГ и члены исполнительных органов Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.
В рамках взаимодействия СНГ, ЕАЭС и ШОС важно наладить обмен опытом, начать согласование технических стандартов и форм, сформировать меры поддержки и финансирования крупных трансграничных проектов. Все это включает в себя разработку дорожных карт и стратегий для устранения барьеров в транспортной сфере, а так же создание новых платежных инструментов.
"Важным аспектом такого сотрудничества является поиск сбалансированных решений, учитывающих интересы всех стран, а также разработка механизмов для решения возможных конфликтов и противоречий. Эффективное взаимодействие стран, входящих в интеграционные объединения СНГ, ЕАЭС, ШОС, требуют не только политической воли и стратегического видения, но и активного участия бизнес-сообществ, научных и образовательных учреждений, а также гражданского общества", — говорится в сообщении.
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