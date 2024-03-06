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Москва станет центром Международного Экономического форума стран СНГ

Международный экономический форум стран СНГ состоится в Москве

1:38
Экономика

По сообщению исполкома СНГ, площадкой для проведения Международного экономического форума стала Москва. Датами проведения форума является 28-29 марта.

Международный экономический форум стран СНГ состоится в Москве
Фото: um.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно сайту исполкома, базой для проведения форума выбрана площадка Центра Международной торговли. Страны обсудят темы сотрудничества государств в логистике, таможне, строительстве, промышленной кооперации и прочих сферах. Ожидается участие более 2000 человек, а в рамках форума будет действовать 21 секция.

В работе форума будут принимать участие члены Экономического совета СНГ и члены исполнительных органов Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

В рамках взаимодействия СНГ, ЕАЭС и ШОС важно наладить обмен опытом, начать согласование технических стандартов и форм, сформировать меры поддержки и финансирования крупных трансграничных проектов. Все это включает в себя разработку дорожных карт и стратегий для устранения барьеров в транспортной сфере, а так же создание новых платежных инструментов.

"Важным аспектом такого сотрудничества является поиск сбалансированных решений, учитывающих интересы всех стран, а также разработка механизмов для решения возможных конфликтов и противоречий. Эффективное взаимодействие стран, входящих в интеграционные объединения СНГ, ЕАЭС, ШОС, требуют не только политической воли и стратегического видения, но и активного участия бизнес-сообществ, научных и образовательных учреждений, а также гражданского общества", — говорится в сообщении.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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