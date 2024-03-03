Депозиты теряют доходность: что делать со сбережениями во время снижения ставок по вкладам?

Банки в РФ снижают ставки по вкладам

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Крупные российские банки снижают ставки по депозитам, доходность по вкладам снижается до 0,7 процентных пункта, пишут "Известия".

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Издание отмечает, что первыми "пострадали" краткосрочные депозиты — как минимум четыре крупных российских банка снизили ставки по ним в диапазоне от 0,2 до 0,7 процентных пункта. При этом ключевая ставка ЦБ РФ остаётся на уровне 16%, но специалисты ожидают её снижения во втором полугодии как минимум до 13%, что, очевидно, приведёт уже к массовому изменению доходности депозитов в сторону уменьшения.

Эксперт по финансам Эвин Голованов считает, что уже осенью ставка в 14% по вкладам будет считаться высокой. Тем, кто хочет воспользоваться краткосрочными депозитами, он рекомендует искать приветственные бонусы банков для новых клиентов. Для тех, кто рассчитывает разместить сбережения на более долгий срок, подойдут облигации федерального займа, ставки по которым должны быть прибыльнее депозитов.

Напомним, что в России может появиться новый инструмент сбережений, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным — безотзывный сберегательный сертификат, который позволит разместить деньги на срок от трёх лет с повышенным по сравнению с обычными вкладами процентом.