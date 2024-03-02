Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кортизол и жир на животе: влияние стресса на обмен веществ и советы по управлению весом
Кто из животных любит вас больше?
Al Jazeera: ЦАХАЛ застрелил палестинского подростка в ходе рейда на Западном берегу Иордана
Простой метод для проверки всхожести семян
JAHA: шизофрения может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний
Почему выхлоп автомобиля может стать белым: эксперты разъясняют
Какие простые пряности можно добавить в чёрный чай для вкуса и аромата
В сети появился трейлер новой ролевой игры The Thaumaturge
На Байкале будут запущены катамараны, способные вместить до 150 пассажиров
"Задействует только два": Центробанк введёт четыре лимита на выдачу ипотеки, но два оставит в запасе

Банк России может ввести лимиты на выдачу ипотеки

1:23
Экономика

В планах Банка России введение четырёх лимитов на выдачу ипотеки, два из которых могут быть задействованы в этом году, пишет агентство "Интерфакс".

Банк России может ввести лимиты на выдачу ипотеки
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Депутаты Государственной думы РФ приняли законопроект, позволяющий Банку России ограничивать для банков выдачу ипотечных кредитов. Новые полномочия регулятор может задействовать уже во втором полугодии. По словам замдиректора департамента финансовой стабильности Центробанка Евгения Румянцева, таких инструментов будет четыре, но реально заработать пока могут только два из них.

"Первый касается лимитов на готовое жильё, а второй — на строящееся под залог договоров долевого участия", — рассказал Румянцев.

Лимиты будут действовать в зависимости от долговой нагрузки получателя ипотеки, а также соотношения величины кредита и стоимости залоги, не принимая во внимания срок кредитования. Эта схема не будет применяться в отношении военной ипотеки и кредитов на покупку жилья во вновь присоединённых регионах России.

Ограничения вводятся на фоне резкого увеличения числа выданных в стране ипотечных кредитов. По итогам 2023 года этим способом приобретения недвижимости в РФ воспользовались более двух миллионов раз. Эксперты считают, что граждане спешили приобрести жильё на фоне ожиданий роста ключевой ставки и цен на квадратные метры.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
За Авдеевкой освобождены очередные сёла, главком ВСУ Сырский бессилен
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Почему нельзя поливать "незамерзайкой" лобовое стекло при прогреве авто
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников
Скрыть или пристегнуться? Как изменения в ПДД меняют поведение водителей при остановке ДПС
Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Последние материалы
Ученые выяснили, как древние люди лишились хвоста
LED-терапия вправду ли она хороша
К съёмкам сериала "Одни из нас" присоединились четыре новых актёра
Владельцам собак рассказали, как обезопасить своего питомца, если на него напали
Когда инспектор ДПС имеет право проверить ваш багажник: советы автоюриста
Как побороть искушение: правда о вреде сладкого и альтернативы
Посадите в саду журавельник
Немецкий депутат Кизеветтер: ФРГ должна пойти ва-банк в вопросе поддержки Украины и поставить Taurus
Лучший период для покупки недвижимости в 2024 году назвал специалист по рынку жилья
Классический картофельный салат: в лучших традициях американских рецептов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников