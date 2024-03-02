"Задействует только два": Центробанк введёт четыре лимита на выдачу ипотеки, но два оставит в запасе

Банк России может ввести лимиты на выдачу ипотеки

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В планах Банка России введение четырёх лимитов на выдачу ипотеки, два из которых могут быть задействованы в этом году, пишет агентство "Интерфакс".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Депутаты Государственной думы РФ приняли законопроект, позволяющий Банку России ограничивать для банков выдачу ипотечных кредитов. Новые полномочия регулятор может задействовать уже во втором полугодии. По словам замдиректора департамента финансовой стабильности Центробанка Евгения Румянцева, таких инструментов будет четыре, но реально заработать пока могут только два из них.

"Первый касается лимитов на готовое жильё, а второй — на строящееся под залог договоров долевого участия", — рассказал Румянцев.

Лимиты будут действовать в зависимости от долговой нагрузки получателя ипотеки, а также соотношения величины кредита и стоимости залоги, не принимая во внимания срок кредитования. Эта схема не будет применяться в отношении военной ипотеки и кредитов на покупку жилья во вновь присоединённых регионах России.

Ограничения вводятся на фоне резкого увеличения числа выданных в стране ипотечных кредитов. По итогам 2023 года этим способом приобретения недвижимости в РФ воспользовались более двух миллионов раз. Эксперты считают, что граждане спешили приобрести жильё на фоне ожиданий роста ключевой ставки и цен на квадратные метры.