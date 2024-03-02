"Задействует только два": Центробанк введёт четыре лимита на выдачу ипотеки, но два оставит в запасе

В планах Банка России введение четырёх лимитов на выдачу ипотеки, два из которых могут быть задействованы в этом году, пишет агентство "Интерфакс".
Депутаты Государственной думы РФ приняли законопроект, позволяющий Банку России ограничивать для банков выдачу ипотечных кредитов. Новые полномочия регулятор может задействовать уже во втором полугодии. По словам замдиректора департамента финансовой стабильности Центробанка Евгения Румянцева, таких инструментов будет четыре, но реально заработать пока могут только два из них.
"Первый касается лимитов на готовое жильё, а второй — на строящееся под залог договоров долевого участия", — рассказал Румянцев.
Лимиты будут действовать в зависимости от долговой нагрузки получателя ипотеки, а также соотношения величины кредита и стоимости залоги, не принимая во внимания срок кредитования. Эта схема не будет применяться в отношении военной ипотеки и кредитов на покупку жилья во вновь присоединённых регионах России.
Ограничения вводятся на фоне резкого увеличения числа выданных в стране ипотечных кредитов. По итогам 2023 года этим способом приобретения недвижимости в РФ воспользовались более двух миллионов раз. Эксперты считают, что граждане спешили приобрести жильё на фоне ожиданий роста ключевой ставки и цен на квадратные метры.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.