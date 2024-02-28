Эксперт назвал причину резкого роста цен на аренду жилья

Глава "Жилфонда" Чернокульский объяснил резкий рост цен на аренду жилья подорожанием ипотеки

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам Александра Чернокульского, директора компании "Жилфонд", спрос на аренду жилья в России заметно возрос с осени 2023 года в результате повышения ключевой ставки Центробанка, после чего стали дороже ипотечные кредиты.

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Такое развитие событий привело к тому, что многие потенциальные покупатели недвижимости не успели взять ипотеку по старым ставкам и предпочли аренду, поскольку выплаты по кредиту оказались выше арендной платы во многих регионах, отметил эксперт.

Следовательно, спрос на рынке аренды жилья начал расти с осени 2023 года, а это привело к увеличению стоимости аренды в среднем на 20% по всей стране, пишет Газета.Ru.

По данным компании "Жилфонд", за прошедший год, начиная с февраля 2023 года и до февраля 2024 года, средняя цена аренды однокомнатных квартир в Москве возросла на 28% и составила 57,9 тысячи рублей. В Подмосковье аренда подорожала на 15,5% до 33,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 30% до 34 тысячи рублей, а в Ленинградской области — на 11% до 22,3 тысячи рублей.

Эксперт рассказал, что особенно сильный спрос возник на аренду однокомнатных квартир и студий, их доля в общем объёме сделок по аренде увеличилась на 10 процентных пунктов и достигла 74,5% в феврале 2024 года. В то же время, доля сделок по аренде двух- и трехкомнатных квартир сократилась.

"Есть основания полагать, что цены на аренду стабилизируются и, возможно, даже пойдут вниз после снижения ключевой ставки, потому что это создаст отток потребителей обратно в ипотечный сегмент. Поэтому мы допускаем, что в течение года структура спроса снова будет меняться", — добавил Чернокульский.

Такое устойчивое состояние рынка аренды и возможное снижение цен будут преимуществом для жильцов и помогут создать новые возможности для тех, кто заинтересован в аренде недвижимости в России.