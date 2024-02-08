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Экономист объяснил почему дефицита бананов в России не будет- поставщиков из Эквадора сменят на Индию

1:59
Экономика

Как будет развиваться импорт индийских бананов и почему возможно подорожание полезного плода в интервью Pravda.Ru рассуждает кандидат экономических наук, доцент Университета МАДИ Андрей Голубчик.

Экономист объяснил почему дефицита бананов в России не будет- поставщиков из Эквадора сменят на Индию
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Банановая муха стала причиной отказа российских потребителей от поставок этого фрукта из Эквадора. Но, Индия, говорит эксперт нашего издания, не менее крупный поставщик бананов на мировой рынок, чем африканское государство.

"95% коммерческих бананов — это один-единственный сорт, который называется Кавендиш. Это крупноплодные желтые бананы. Поэтому они точно такие же вкусные, точно такие же банановые, как и в Эквадоре. Просто в Эквадоре мы привыкли, и оттуда была выстроена мощная транспортная логистика. Вот и всё. Чисто банановая. А сейчас она, кстати, с уходом всех крупнейших океанских контейнерных линий сильно просела. Поэтому нам сегодня очень неудобно доставлять бананы из Эквадора, на самом деле", — называет ещё одну причину отказа от эквадорских бананов специалист.

Эксперт исключает дефицит экзотического плода на прилавках российских магазинов. Индия в состоянии практически полностью закрыть потребность потребителей в этом фрукте. В любом случае, уверен Андрей Голубчик, есть варианты и с другими поставщиками.

"Может быть, вьетнамские товарищи подключатся. У них тоже есть такая возможность. У нас на рынках есть их вяленые бананы в пакетиках. Раз есть вяленые бананы, значит, они же делаются из свежих, значит, и свежие бананы есть у них", — не исключает возможность сотрудничества с Вьетнамом в этой сфере экономист.

При этом собеседник нашего издания прогнозирует в ближайшем будущем изменение стоимости бананов.

"Гарантированно подорожают. Как только основная переориентация закупочной деятельности произойдет с Эквадора на другие регионы, сразу и подорожают", — резюмирует эксперт.

 

 

 

 

 

 

 

Как выбрать бананы
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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