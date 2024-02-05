В Аргентине рассказали о гигантском корабле, который строит Россия. И Западу стоит призадуматься

La Razon: Россия строит гигантский корабль, Западу есть над чем подумать

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ситуация в северных широтах становится всё более напряжённой, особенно после присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Впрочем, что касается Швеции, то одобрить присоединение к НАТО этой страны ещё должна Венгрия.

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В ответ на эти события Россия стремится укрепить свою обороноспособность. В связи с этим президент Владимир Путин недавно дал старт строительству нового гигантского корабля, говорится в материале аргентинского издания La Razón. Хотя, заметим, в данном случае дело не только в укреплении обороноспособности, развития экономики это тоже касается самым непосредственным образом.

Новый корабль станет одним из крупнейших в мире ледоколов и предназначен для того, чтобы проводить суда в арктических водах. Этот ледокол сможет пробивать лёд толщиной до трёх метров. Авторы аргентинского издания подчёркивают важность этого события, отмечая, что Россия стремится подтвердить своё лидерство в Арктике.

Церемония закладки ледокола "Ленинград" проекта 22220 состоялась в конце января в Санкт-Петербурге, в ней принял участие президент России Владимир Путин.

Этот атомоход пятого поколения станет пятым в серии кораблей проекта 22220, считающихся самыми крупными в мире. Россия придает чрезвычайно важное значение развитию своего ледокольного флота, особенно в контексте конкуренции в Арктике.

Наличие таких мощных ледоколов у России становится значительной проблемой для стран Запада, которые пытаются конкурировать с Россией в Арктике, говорится в материале. Им будет сложно оспаривать позиции в регионе, если у западных государств не будет таких ледоколов.

Сейчас в состав ледокольного флота России входит 34 дизельных и семь атомных ледоколов. Среди них головной корабль "Арктика", а также атомоходы "Сибирь", "Урал", "Ямал", "50 лет Победы", "Таймыр" и "Вайгач".

Президент России отметил, что развитие арктического флота будет обязательно продолжено. А мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом нашей страны.