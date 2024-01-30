В Британии бьют тревогу: Россия берёт Арктику под контроль, Запад отстаёт на десять лет

В Британии предлагают Западу действовать в Арктике быстрее, отставание от России на 10 лет

3:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Западе всё больше внимания уделяют Арктике. Причём не только в тех странах, которые имеют к ней отношений. Вот, например, британская The Guardian считает, что надо больше внимания уделять этому вопросу. Подчёркивая при этом, что Россия берёт Арктику под контроль и этому надо помешать.

Фото: openverse by Len Radin is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В 2007 году российские дайверы установили национальный флаг на дне Северного полюса, заявив о правах на территорию, оспариваемую Канадой и Данией, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

В то время многие не восприняли этот шаг всерьёз, однако в феврале 2023 года комиссия ООН подтвердила основания большинства претензий России. Хотя это одобрение не является окончательным решением относительно прав на территории в Арктике, оно предоставляет России дополнительные аргументы на обоснование принадлежности 1,7 миллиона квадратных километров морского дна.

А согласно предварительным оценкам, эти районы содержат более 17 миллиардов тонн нефти и 85 триллионов кубических метров газа. Собственно, контроль над ресурсами и является основным вопросом.

В настоящее время Россия контролирует примерно половину полярной территории с береговой линией протяженностью 24 тысячи километров. За последние десять лет Россия значительно увеличила свои военные силы в регионе.

Подчёркивается, что они направлены на защиту границ и крупных инфраструктурных проектов для добычи природных ресурсов. Россия также контролирует стратегически важный морской путь, что дополнительно укрепляет её влияние в Арктике.

Число российских баз вокруг Полярного круга превосходит натовские в соотношении три к одному. Некоторые эксперты считают, что западным странам потребуется не менее десять лет, чтобы Запад уравнял потенциал с российской армией в этом регионе.

Для НАТО это представляет существенную проблему, так как Россия получает рычаги воздействия на ключевые морские маршруты между Северной Америкой и Европой, а также усиливает над стратегическим Северным морским путем. Который, заметим, проходит вдоль арктического побережья России и другие страны не имеют ни малейших оснований на него претендовать.

За последние 40 лет уровень летнего морского льда сократился почти на 13 процентов, Арктика нагревается почти вчетверо быстрее, чем в среднем по миру. Прогнозы ученых указывают на то, что к 2040–2045 годам Арктика может полностью избавиться от летнего льда. С уменьшением ледяного покрова Северный морской путь становится более доступным на протяжении всего года.

Президент России Владимир Путин высказал обязательство более чем удвоить грузопоток по маршруту и выразил намерение сотрудничать с Пекином для дальнейшего развития Севморпути, говорится в материале британского издания.

Долгое время Арктика оставалась регионом относительного мира и сотрудничества между Россией и Западом. Обе стороны признавали важность защиты и изучения этой ценной территории.

Однако теперь Финляндия присоединилась к НАТО, Швеция может последовать ей в ближайшем будущем. То есть в НАТО теперь все арктические страны, за исключением России. А это даёт РФ основания продемонстрировать свою военную мощь для защиты границ и претензий на эту богатую ресурсами землю, говорится в материале The Guardian.

Хотя остаётся неясным, почему Североатлантический альянс может и должен демонстрировать свою мощь в Арктике, а России в этом праве отказывают. Впрочем, что здесь такого уж неясного.