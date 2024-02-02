Во Франции удивились тому, как Россия опровергает прогнозы западных экспертов

Le Figaro: Россия по-прежнему опровергает прогнозы западных аналитиков

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международный валютный фонд в недавнем исследовании пересмотрел свои прогнозы относительно России. И оказалось, что они даже более оптимистичны, чем прогнозы российского президента Владимира Путина, говорится в материале Le Figaro.

Фото: Openverse by Dmitry Racer is licensed under CC BY-SA 4.0

Президент России говорил, что российская экономика в 2024 году вырастет на полтора процента. А вот МВФ прогнозирует рост 2,6 процента. При том, что на Западе перспективы российской экономики ранее оценивали весьма скептически, предсказывая ей неизбежный крах, говорится в материале французского издания.

Вопреки этому скепсису, Владимир Путин настаивал, что российская экономика продемонстрирует впечатляющие результаты в условиях ограничений, введённые США и странами Евросоюза.

Он прогнозировал умеренный рост экономики, но даже эти прогнозы не сбылись, утверждает Le Figaro. Россия показывает значительно более серьёзные темпы роста.

Основным двигателем роста российской экономики является промышленность. В частности, крупные инвестиции в военно-промышленный комплекс приносят свои плоды. Кроме того, страна успешно продает сырую нефть и нефтепродукты, а также является важным поставщиком зерна, металлов и удобрений на мировых рынках.

Кроме того, Россия заменила западные товары на китайские и другие азиатские аналоги. Хотя и были заморожены 300 миллиардов долларов активов России, это оказало ограниченное воздействие на её экономику. А в ответ Россия отказалась от использования доллара в международных сделках, предпочтя китайский юань.

Несмотря на это, на Западе верят в долгосрочный эффект санкций. А некоторые экономисты даже прогнозируют возможное снижение ВВП России на 15 процентов.

Однако такие прогнозы вызывают сомнения, поскольку не существует предпосылок для столь серьёзного экономического спада, подчёркивает Le Figaro.

Напомним, накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что западные аналитики всё меньше понимают сущность процессов, происходящих в российской экономике.

По его словам, они упускают из виду значительные изменения, которые затрагивают процессы в экономике России.