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Глава Минэкономразвития считает, что на Западе всё меньше понимают происходящее в экономике России

Глава Минэкономразвития: Запад всё меньше понимает, что происходит в экономике России

1:51
Экономика

Западные аналитики всё меньше понимают сущность процессов, происходящих в российской экономике, полагает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его мнению, они упускают из виду значительные изменения в ходе этих процессов.

Глава Минэкономразвития: Запад всё меньше понимает, что происходит в экономике России
Фото: openverse by Got Credit is licensed under CC BY 2.0.

По словам министра, с точки зрения качества прогнозов вопрос следует задавать "нашим коллегам".

Решетников считает, что они, западные коллеги то есть, всё меньше понимают, что происходит в России и насколько внутренне крепка российская экономика.

Они слишком ориентированы на прошлое, "смотрят в зеркало заднего вида", тогда как "существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее", подчеркнул Решетников.

Международный валютный фонд (МВФ) на днях повысил свой прогноз по динамике российской экономики на 2024 год, увеличив его до 2,6% с предыдущих 1,1%, которые аналитики фонда прогнозировали в октябрьском докладе.

Прогноз МВФ на 2024 год сопоставим с сентябрьской оценкой Минэкономразвития РФ (2,3%), но заметно превышает текущий интервал оценок Банка России (0,5-1,5%), отмечает "Интерфакс". На 2025 год фонд прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,1%.

По итогам 2023 года МВФ оценил рост российской экономики в 3%, что ниже предварительных прогнозов главы Минэкономразвития РФ. Министр ожидал рост ВВП в 2023 году на уровне 3,5% и предполагал, что при последующих уточнениях данная цифра может составить около 4%.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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