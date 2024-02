Глава Минэкономразвития считает, что на Западе всё меньше понимают происходящее в экономике России

Your browser does not support the audio element.

Западные аналитики всё меньше понимают сущность процессов, происходящих в российской экономике, полагает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его мнению, они упускают из виду значительные изменения в ходе этих процессов.

Фото: openverse by Got Credit is licensed under CC BY 2.0.