5-рублевые купюры заняли 3% от оборота банкнот в 2023 году

Купюры номиналом 5 рублей, которые регулятор снова стал печатать в минувшем году, занял сразу 3% от доли всех используемых банкнот в обороте, передает РИА Новости, ссылаясь на информацию ЦБ РФ.
До этого Банком России выпускались купюры аналогичного номинала образца 1997 года, но чиновники решили, что такой номинал более не нужен и регулятор перестал это делать. Старые купюры постепенно выходили из обращения.
Эксперты отметили, что сейчас банкноты дополнительно покрывают защитным лаком, что заметно увеличивает срок их службы, и печать их стала более выгодной, чем чеканка монет по пять рублей.
Стоит отметить, что пятирублевки выпускали довольно непродолжительное время, по сравнению с другими номиналами, как, например, 50 или 100 рублей, которые часто модифицировали. А вот купюра 5 рублей ни разу не модифицировалась и печаталась на Гознаке всего с 1997 по 2010-ый год.
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