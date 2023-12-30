МИД РФ: Россия ответит на конфискацию активов Западом

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Москва примет симметричные решения в том случае, если Запад начнёт изымать российские активы, такое заявление сделал в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

"Объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным", — сказал Биричевски в интервью РИА Новости.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Москва будет готова к ситуации с заморозкой активов.

Также Бирчевский указал, что для сотрудничества обе стороны должны быть заинтересованы. Антироссийские позиции Запада и введение санкций не придают смысла попыткам понять наперёд реакцию властей стран Запада, считает Биричевский. Резиденты тех стран потенциально могут принять участие в обмене.

Он также отметил, что Россия всегда открыта к диалогу с Западом.

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