Санкционное давление на российскую экономику будет усиливаться, предрекла глава Центробанка Эльвира Набиуллина в откровенном интервью РБК, вышедшем в понедельник.
Она призвала не почивать преждевременно на лаврах.
"Конечно, есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено. Но надо быть готовыми к усилению санкционного давления", — предупредила руководительница регулятора.
По её словам, срочными мерами весной 2022-го удалось сохранить устойчивость финансовой системы страны: "Мы смогли на основные вызовы ответить, если говорить про финансовый сектор".
"Финансовый сектор первым принял на себя санкционный удар — множество санкций, — напомнила Набиуллина. — Но в целом нам удалось сохранить финансовую стабильность".
Она отказалась комментировать звание "разрушителя года", которого её удостоило Politico за то, как Россия сравнительно легко адаптировалась к санкциям.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.