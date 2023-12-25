Набиуллина дала прогноз об усилении санкций против России

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкционное давление на российскую экономику будет усиливаться, предрекла глава Центробанка Эльвира Набиуллина в откровенном интервью РБК, вышедшем в понедельник.

Фото: Банк России

Она призвала не почивать преждевременно на лаврах.

"Конечно, есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено. Но надо быть готовыми к усилению санкционного давления", — предупредила руководительница регулятора.

По её словам, срочными мерами весной 2022-го удалось сохранить устойчивость финансовой системы страны: "Мы смогли на основные вызовы ответить, если говорить про финансовый сектор".

"Финансовый сектор первым принял на себя санкционный удар — множество санкций, — напомнила Набиуллина. — Но в целом нам удалось сохранить финансовую стабильность".

Она отказалась комментировать звание "разрушителя года", которого её удостоило Politico за то, как Россия сравнительно легко адаптировалась к санкциям.

Первое откровенное интервью Эльвиры Набиуллиной