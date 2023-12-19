Страны Европы погружаются в полную зависимость от американской экономики, то есть постепенно теряют самостоятельность.
Как сообщил Володин, после введения со стороны ЕС 12-го пакета санкций, против РФ принято 18 772 незаконные ограничительные меры.
"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред, прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времен пандемии коронавируса", - отметил законодатель.
Спикер напомнил, что, по данным американских СМИ, западные компании, которые ушли из России, потеряли около 103 млрд долларов, эти деньги остались в российской экономике.
В РФ не раз заявляли, что страна успешно противостоит давлению, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад . Западу не хватает смелости признать, что санкции против России не вызвали ожидаемого эффекта.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.