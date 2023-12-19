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Против России ввели уже 18 772 санкции. Россия справляется

1:06
Мир

Страны Европы погружаются в полную зависимость от американской экономики, то есть постепенно теряют самостоятельность.

Против России ввели уже 18 772 санкции. Россия справляется
Фото: РИА Новости by Владимир Сергеев

Как сообщил Володин, после введения со стороны ЕС 12-го пакета санкций, против РФ принято 18 772 незаконные ограничительные меры.

"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред, прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времен пандемии коронавируса", - отметил законодатель.

Спикер напомнил, что, по данным американских СМИ, западные компании, которые ушли из России, потеряли около 103 млрд долларов, эти деньги остались в российской экономике.

В РФ не раз заявляли, что страна успешно противостоит давлению, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад . Западу не хватает смелости признать, что санкции против  России не вызвали ожидаемого эффекта.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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