Politico: глава ЦБ Набиуллина является главным "разрушителем" 2023 года

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Авторитетное американское политическое издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" в рейтинге самых влиятельных людей Европы 2023 года.

Фото: infinica.ru

В среду, 29 ноября, Politico опубликовало свой ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы, разделив их на три группы: деятели, разрушители и мечтатели. Каждая из этих категорий представляет свой тип власти.

Топ главных "разрушителей" года (disrupters) возглавила бессменный глава Банка России Эльвира Набиуллина, названная изданием "главным технократом" в высших эшелонах российской власти.

"В условиях падения рубля и роста инфляции принятые Набиуллиной меры снискали ей восхищение международных коллег", — сообщает американское издание.

Также Politico сообщило своим читателям основные вехи из биографии Эливиры Набиуллиной, ставшей одной из самых влиятельных женщин России.

Эльвира Набиуллина : биография и жизнь