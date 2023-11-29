Авторитетное американское политическое издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" в рейтинге самых влиятельных людей Европы 2023 года.
В среду, 29 ноября, Politico опубликовало свой ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы, разделив их на три группы: деятели, разрушители и мечтатели. Каждая из этих категорий представляет свой тип власти.
Топ главных "разрушителей" года (disrupters) возглавила бессменный глава Банка России Эльвира Набиуллина, названная изданием "главным технократом" в высших эшелонах российской власти.
"В условиях падения рубля и роста инфляции принятые Набиуллиной меры снискали ей восхищение международных коллег", — сообщает американское издание.
Также Politico сообщило своим читателям основные вехи из биографии Эливиры Набиуллиной, ставшей одной из самых влиятельных женщин России.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.