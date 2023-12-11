Больше трети россиян отдают предпочтение краткосрочным вкладам

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне предпочитают краткосрочные вклады всем остальным. Таким оказался результат опроса Банка Синара.

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Большинство жителей РФ — 39,6% — открывают вклад на сумму 30-100 тысяч рублей, оставляя деньги в банке на 1-3 месяца, пишет Газета.Ru.

Почти четверть опрошенных (24,5%) открывает депозит на сумму 100-300 тысяч рублей. На третьем месте банковские вклады от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, которые открывают 16,9% россиян.

И, наконец, сумму свыше 1 миллиона рублей относят на хранение в банк 9,4% респондентов.

Длительность вкладов варьируется от 1.3 месяцев до 6 месяцев (28,3%) и одного года. Именно на такой срок открывают вклады 11,3% россиян.

По мнению директора по развитию розничного бизнеса банка Анны Волковой, склонность россиян к краткосрочным вкладам легко объяснить.

"Интерес к краткосрочным вкладам понятен: люди ждут повышения ключевой ставки ЦБ и не хотят расставаться с деньгами надолго", — сказала Волкова.